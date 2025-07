Gladson diz que Expoacre 2025 será um grande sucesso e vai mostrar o Acre para o mundo

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, deu a primeira entrevista coletiva oficial da Expoacre 2025, durante o evento de lançamento da feira, neste sábado (19).

Na ocasião, Camelí destacou o caráter histórico da edição que marca os 50 anos da Expoacre. “Primeiramente, vai ser uma grande Expoacre, são 50 anos. Cruzeiro do Sul foi um recorde. Comparando com os números do ano passado, que giravam em torno de R$3 milhões em negócios, agora foram quase R$50 milhões”, afirmou.

Sobre a edição de Rio Branco, o governador disse não ter dúvidas do impacto. “Eu não tenho dúvida do sucesso que será. Estamos todos unidos nesse propósito de podermos mostrar o Acre para o mundo. Esse é o nosso grande objetivo.”

Cameli reforçou a importância da integração entre governo e iniciativa privada. “A infraestrutura está pronta. Nós precisamos agora produzir, gerar emprego, criar oportunidades. Menos governo, mais iniciativa privada”, declarou. Ele também agradeceu o apoio institucional: “Conversando muito com a nossa vice-governadora, com a classe empresarial, com a imprensa e toda a equipe governamental. A união é fundamental para o sucesso.”

Sobre o legado de sua gestão, Cameli afirmou: “Fica o sentimento de missão cumprida. O meu compromisso com o Acre vai além de eu estar governador. Sempre lutei para diminuir as diferenças, sonhei com um governo de continuidade.”

O governador também falou sobre o potencial de integração logística e econômica do estado. “Com aquele porto inaugurado no Peru, o Acre apoia o Pacífico com o Atlântico. Vamos criar oportunidades para que este estado possa se desenvolver cada vez mais, gerar emprego e diminuir as desigualdades.”

Ao final, Gladson mencionou a doação de alimentos nos shows gratuitos. “Vai ser um show gratuito, mas com a doação de alimentos para ajudar a população mais carente. Seja eu estando governador ou não, nós temos que estar unidos para diminuir a diferença do nosso povo.”

