Gladson diz que Expoacre Juruá foi um sucesso e quer abrir feira para países vizinhos

O governador Gladson Camelí fez um balanço geral das 6 noites de Expoacre Juruá, que finalizou neste domingo (6), em Cruzeiro do Sul. A 20ª edição da feira superou todas as anteriores, na visão do chefe do executivo.

“Fechamos com chave de ouro a edição dos 20 anos da Expoacre Juruá, e não tenho dúvida de que, no balanço final, vamos apresentar números positivos. Para mim, é um momento de agradecimento às pessoas da imprensa e a todos os colaboradores que ajudaram e se empenharam para que essa feira fosse um sucesso”, avaliou.

O governador acredita na importância de abrir o evento para expositores de outros países, nos próximos anos.

“Necessitamos desse intercâmbio para que eles conheçam nossa realidade e possamos gerar renda e expandir a economia. Já solicitei a abertura de estandes para países da América do Sul”, revelou.

Gladson reiterou que a expectativa é de que esta edição da feira atinja uma movimentação de meio bilhão de reais na economia.

“A expectativa era de R$ 300 mil, mas acredito que já superamos esse valor, conforme o balanço prévio ao qual tive acesso. Continuo apostando em meio bilhão de reais”, acrescentou o governador.

Camelí agradeceu a todos os envolvidos no evento, desde os organizadores até o público que prestigiou a feira. “Já considero esta uma edição histórica, pois recebi diversos depoimentos de agradecimento pela grandiosidade do evento, que movimentou vários setores. Foi um evento que movimentou nosso turismo, pois tivemos pessoas de diversas partes do estado vindo conhecer nossa região. Não me canso de dizer que precisamos estar unidos para divulgar, cada vez mais, nosso estado. Minha gratidão a todos”, concluiu.