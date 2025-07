Gladson e Karol Queiroz aparecem se divertindo no Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul; VÍDEO

A empresária e influenciadora digital Karol Queiroz publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (6), se divertindo ao lado do governador do Acre, Gladson Camelí no Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul. Os dois, que assumiram o romance recentemente, apareceram diversas vezes durante momentos da Expoacre Juruá 2025.

A publicação mostra os apaixonados ao som da dupla sertaneja Jorge e Matheus, durante banho no local conhecido como um dos destinos mais procurados do Vale do Juruá. Mais cedo, Karol destacou que estava conhecendo as belezas do município no interior acreano.

No último sábado (5), o governador esteve acompanhado da influenciadora e o filho Guilherme Camelí na tradicional cavalgada do evento. Queiroz já se declarou para o líder do executivo, que disse que k encontro dos dois “foi amor à primeira vista”.

Veja o vídeo: