Gladson entrega obra em Plácido de Castro e reforça confiança na condução de Sula à frente do Deracre

O governador Gladson Cameli entregou, na sexta-feira, 25, as obras de pavimentação e recuperação do Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro, ao lado da presidente do Deracre, Sula Ximenes, e do senador Márcio Bittar. A intervenção contempla 28,8 quilômetros de melhorias em dois trechos estratégicos, ligando a BR-364 à comunidade T da Enco e à AC-475.

Durante o evento, Sula Ximenes foi homenageada pela Câmara Municipal com o título de Cidadã Honorária, em reconhecimento ao seu trabalho pela infraestrutura local. A presença do prefeito Camilo Silva e lideranças reforçou a articulação entre governo estadual, federal e municipal.

“Receber esse título da Câmara de Plácido de Castro é uma honra que levo no coração. Agradeço ao governador Gladson Cameli pela confiança no meu trabalho e por acreditar que é possível fazer mais pela infraestrutura do nosso estado. Essa homenagem representa também o reconhecimento de um esforço coletivo. Cada obra entregue aqui tem o compromisso do governo com quem mais precisa. Plácido pode contar comigo e com o Deracre”, afirmou.

A atuação de Sula também foi destacada pelo governador Gladson Cameli na última terça-feira, 22, durante reunião com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, no Palácio Rio Branco. Cameli elogiou a liderança da presidente do Deracre, que coordena mais de 50 frentes de obra em todo o estado.

“Ela tem feito um trabalho técnico, sério e de resultados. É a primeira mulher a presidir o Deracre em mais de 60 anos, e tem sido referência na condução de obras estruturantes”, disse o governador, reafirmando a confiança na gestora.

Ao falar sobre a participação feminina em cargos de liderança, o governador afirmou que a gestão tem confiado a mulheres funções de grande responsabilidade. “Nas principais pastas temos mulheres guerreiras que estão fazendo um grande trabalho, e quem diz isso não sou eu, são as pesquisas de aprovação das secretarias comandadas por elas”, finalizou.