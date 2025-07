Gladson exonera e nomeia novos servidores em diversas secretarias e na polícia; confira

O governador do estado do Acre, Gladson Camelí, assinou diversas exonerações e nomeações no Diário Oficial do Estado na manhã desta quinta-feira (10).

A Polícia Civil contou com duas exonerações para que os, agora ex-policiais, possam assumir outros cargos que não são cumulativos com os serviços na coorporação.

Já as secretarias contam com exonerações de membros do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, mas sem que se identifique as pastas de cada um deles.

As nomeações ficam por conta da Secretaria de Estado do Turismo e Empreendedorismo (Sete), Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), todos para cargos no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.

Além disso, um novo responsável pela Casa Militar foi designado para suprir as férias do atual gestor.

Confira os nomes e lista completa no documento abaixo.

Exoneração