Gladson explica confusão em entrevista com dupla Matheus e Kauan antes de show da Expoacre

O governador Gladson Cameli comentou sobre a dificuldade em entrevistar a dupla Matheus e Kauan, na última quarta-feira (30).

Segundo ele, houve desencontro de horários e falta de alinhamento prévio com os artistas, o que acabou gerando confusão nos bastidores.

Ele explicou que um dos artistas chegou apenas no dia do show, às 11 da noite, e outro já estava na cidade, mas relutou em dar entrevista sem a presença do colega. “Porque eles são uma dupla”, pontuou Gladson.

Ainda segundo a secretaria de comunicação, Nayara Lessa, o transtorno vivido foi causado por falha na comunicação.

“Só faltou comunicação. É, gerou esse transtorno”, disse.