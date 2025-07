Gladson foca em conciliação da base em torno de Mailza: “Projeto que está dando certo”

O governador Gladson Camelí focou em conciliar a base em torno da candidatura natural de Mailza Assis à sucessão em 2026. Após defesa contundente da vice-governadora em diversas ocasiões, o chefe do governo acreano agora parte para sensibilizar nomes como o do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em torno do projeto do grupo.

“Você acha que nós podemos perder o governo? Um projeto que está dando certo?”, disse o governador, ao reforçar que o grupo seguirá unido. Ele considera que Mailza é o nome de consenso para a continuação deste projeto.

De perfil conciliador, Camelí relembrou que a união nas últimas eleições municipais garantiu vitória em quase 100% dos municípios. Nos bastidores, a declaração foi lida como um lembrete a Bocalom de que ele saiu vitorioso, em grande parte, devido ao apoio pessoal do governo, em especial de Mailza.

Cumprindo agenda ao lado do prefeito da capital, ninguém esperava reação diferente desta, inclusive de acenar para realizações em conjunto a partir da estrutura do Governo. “Nós vamos fazer de 2025 o ano do executar”, acenou para composição em conjunto.

A vice-governadora tem rodado o Estado em agendas construídas com lideranças e parlamentares em uma estratégia de fortalecimento e ampliação da estrutura política.

O núcleo político do governo abraçou a pré-candidatura de Mailza e sabe que divergências pontuais fazem parte do jogo. Eles apostam que, ao assumir o cargo, após desincompatibilização do governador, tudo isto será resolvido facilmente.