Gladson participa da cavalgada da Expoacre Juruá ao lado da namorada e do filho

Na penúltima noite da Expoacre Juruá 2025, o governador Gladson Cameli marcou presença na tradicional cavalgada do evento. Acompanhado da namorada, Karol Queiroz, e do filho, Guilherme Cameli, o chefe do Executivo estadual prestigiou o ato que reúne cavaleiros, amazonas, famílias e centenas de populares no coração de Cruzeiro do Sul.

Em entrevista à imprensa local, Cameli comemorou o sucesso da festa e agradeceu o empenho coletivo de todas as equipes envolvidas na realização da Expoacre Juruá.

“Aqui aproveitando a oportunidade para agradecer a todos os participantes, a equipe de governo, a toda uma sincronização de equipe para que a gente possa fazer uma cavalgada segura, que as famílias possam se divertir, se reencontrar”, disse o governador.

“É por isso que está sendo uma Expoacre Juruá, há 20 anos, organizadíssima. Quero agradecer de coração a todos os colaboradores, principalmente vocês da imprensa que estão divulgando. Estou recebendo vários comentários de pessoas que moram em São Paulo, em vários lugares do Brasil, parabenizando a nossa festa aqui”, completou.

Gladson também comentou sobre a alteração da data da cavalgada, que este ano foi antecipada, e garantiu que a mudança não prejudicou a participação popular. Para ele, a decisão ajudou a preservar o conforto do público em relação às atrações noturnas.

“Você imagina só, as pessoas todas aqui no dia, no sol quente, cavalgada, e à noite ainda participar de atrações nacionais? Eles não iam conseguir aproveitar. Então pensei muito nesse lado”, justificou.

Sobre a edição da Expoacre em Rio Branco, o governador adiantou que o público da capital também pode esperar boas surpresas.

“Vai ter surpresa para Rio Branco, sim. Já estou em contato com a equipe de organização. A dificuldade maior tem sido encontrar datas disponíveis nas agendas de cantores nacionais, mas estamos trabalhando nisso.”

O governador finalizou agradecendo a todos os órgãos envolvidos na organização do evento, sem distinções.

“Parabenizar toda a equipe governamental. Não quero mencionar A, B ou C. É de A a Z. Todos estão antenados e fazendo, nesse ano, um excelente trabalho.”

A Expoacre Juruá segue até este domingo (6), com programação intensa, shows e a promessa de encerrar com chave de ouro, com a apresentação do cantor Wesley Safadão.