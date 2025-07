Gladson reafirma apoio à candidatura de Mailza ao Governo e fala sobre interesse de Bocalom

O governador Gladson Camelí reforçou seu apoio à candidatura ao governo da vice-governadora Mailza Assis nas eleições de 2026, em entrevista concedida ao ContilNet, nesta quarta-feira (2), durante a Expoacre Juruá 2025.

“Com toda certeza é uma candidatura de continuidade a um planejamento governamental, ouvindo as pessoas, ouvindo as regionais, respeitando as opiniões. Eu defendo a candidatura dela, mais ainda pela lealdade dela comigo. Ela foi a minha suplente de senadora, foi senadora pelo Acre. Sempre nos respeitou, trabalhou. As pessoas às vezes ficam querendo diminuir o trabalho dela, mas ela com muita responsabilidade está dando conta do recado”, pontuou o chefe do executivo.

Ele afirmou que já deu a missão à Mailza de andar pelo Acre para reforçar a candidatura.

“Cumpre o seu papel de vice-governadora, respeitando o governador, nos momentos mais difíceis que teve ao meu lado. É por isso que eu falo com ela com muito orgulho. E eu disse para ela: “Vá andar, você já demonstrou sua capacidade, você tem condições de governar o nosso Acre, mas vamos nos preparar e vamos executar 2025”, pontuou.

“E, caso eu renuncie, dia 4 de abril, na hora que eu descer da escada do palácio, a governadora é ela. A caneta é dela. E como é que eu vou tirar o direito de uma pessoa disputar uma eleição? Só o povo, Deus e o povo. Eu tenho certeza de que ela é a continuidade desse projeto. Porque se nós estamos aqui onde nós estamos é porque ela tem essa certeza. Eu tenho um papo aberto com a Mailza. Eu não trato ela como vice-governadora, eu digo: “Governadora, me ajuda aqui”. Tudo que ela vai fazer, ela me consulta. Tudo, me respeita, respeita a equipe. Ela sabe que todos os secretários que estão comigo estão com ela, até porque nós fomos eleitos, nós dois tivemos o apoio de todos. Então é um governo de continuidade. Se corrigir algumas falhas que tem no meu governo, porque falhas tem, e eu reconheço, e aí nós temos que manter essa credibilidade popular com a população, fazer com que o povo goste, respeitando as opiniões. Passou aquela época quando as pessoas não podiam opinar. É um momento novo, é um momento de respeitar a opinião pública, porque a informação é muito rápida”, acrescentou.

Bocalom

O governador também falou sobre a possível candidatura de Bocalom ao Governo:

“Todo mundo quer aparecer na foto: isso é normal. Essa antecipação está ruim pra nós. Se eu renunciar o governo no dia 4 de abril, Mailza é pré-candidata à reeleição. Seu Bocalom, Nicolau, nós somos um grupo político e todo mundo vai ter a consciência e saber quem tem direito. Como eu vou empatar uma governadora, sentada na cadeira, de ser candidata? Não tem como. 1+1 é 2. É natural”, destacou.

Gladson elogiou Bocalom, mas disse que a decisão será conversada pelo grupo:

“Bocalom está fazendo um grande trabalho. É o candidato que eu apoiei, meu prefeito. Somos aliados e nós temos um grupo. Esse grupo vai sentar na mesa e discutir porque democraticamente se faz isso”.

Camelí diz que não descarta nenhuma liderança política ao ser questionado se enxerga o prefeito de Rio Branco como um plano B.

“Vejo como um plano B, A, C. Só sei que não descarto nenhuma liderança política. Tudo é possível. Mas se o Bocalom quiser ser candidato, vai ter que renunciar ao cargo junto comigo. Então, nós temos que trabalhar muito porque ele acabou de ser reeleito. Tem que se ajustar”, concluiu.