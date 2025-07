Gladson sobre Mailza durante final do rodeio na Expoacre Juruá: “Ano que vem vai ser com ela”

Durante a final do rodeio na Expoacre Juruá neste sábado, 5, o governador Gladson Camelí reforçou publicamente que a vice-governadora Mailza Assis deve assumir o comando do Estado do Acre em abril de 2026, quando ele deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.

“Ano que vem vai ser com ela”, afirmou Gladson, em meio à vibração do público e aos aplausos na arena do rodeio, um dos momentos mais aguardados da tradicional feira.

Em tom descontraído, Mailza Assis também discursou destacando o desafio de manter o alto nível da festa no próximo ano. “Dessa vez o nosso governador arrasou, me colocou no imprensado para o ano que vem. Como é que eu vou bater a festa que o governador promoveu este ano? O senhor vai mandar emenda para mim do Senado para fazer!”, brincou.

Ao lado de Mailza, Gladson Cameli ressaltou a importância de valorizar os competidores e a cultura do rodeio, que movimenta milhares de pessoas todos os anos na região do Juruá. “E vocês, guerreiros, não desistam. Vocês me representam, representam o Estado. E a minha vice-governadora, que me representa, porque ela já se danou aqui, porque ano que vem vai ser com ela. E nós estamos juntos. Valeu, pessoal!”, afirmou.

O governador ainda anunciou, de forma bem-humorada, que para o próximo ano, além da já tradicional premiação com uma caminhonete para os vencedoresdo rodeio, também vai premiar o Três Tambores com uma caminhonete.

A noite, marcada pela celebração da cultura, pela força do agronegócio e pelo carinho da população do Vale do Juruá, também abriu espaço para sinalizar os rumos políticos do Estado, com a confirmação de que Mailza Assis deve assumir o governo no próximo ano.