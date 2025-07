Gladson surpreende na abertura da ExpoAcre Juruá e anuncia caminhonete zero km como prêmio do rodeio

O público lotou o Parque de Exposições para acompanhar o primeiro dia da ExpoAcre Juruá 2025, nesta terça-feira (1), que já começou com novidades: o governador Gladson Cameli anunciou que o vencedor do rodeio deste ano vai levar para casa uma caminhonete zero quilômetro.

A decisão do governador surpreendeu competidores e o público presente. Até então, o prêmio principal do rodeio no Juruá era uma moto, enquanto a caminhonete estava reservada apenas para o campeão da edição realizada em Rio Branco.

A notícia foi recebida com entusiasmo por peões e organizadores do evento, que consideram o rodeio um dos pontos altos da programação.

Apesar do clima ameno, típico do inverno amazônico, o público marcou presença em peso para prestigiar o evento e o show nacional da banda Raça Negra, atração principal da primeira noite.

A expectativa do governo é que a ExpoAcre Juruá reúna mais de 50 mil pessoas por noite e movimente mais de R$ 500 milhões em negócios, consolidando o evento como um dos mais importantes do estado.

A feira segue até domingo (6), com shows de grandes nomes como Gusttavo Lima, Isaías Saad, Marcynho Sensação, Wesley Safadão e Eric Land.

Veja o vídeo:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: