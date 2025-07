Gladson “tieta” Gusttavo Lima nos bastidores da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul

O governador do Acre, Gladson Cameli, fez questão de visitar o cantor Gusttavo Lima nos bastidores da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, na noite de quarta-feira (2). Acompanhado da namorada, a empresária e influenciadora Karol Queiroz, o governador “tietou” o sertanejo pouco antes do início da apresentação.

O encontro aconteceu no camarim do artista, onde Cameli entregou uma lembrança em nome do governo do Estado como forma de agradecimento pela participação no evento, que integra a programação oficial da feira agropecuária do Juruá.

Conhecido nacionalmente como o “embaixador”, Gusttavo Lima se apresentou em um show de mais de três horas, iniciando por volta das 22h30 e se estendendo até quase 2h da madrugada.