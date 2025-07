Gladson vistoria obras da AC-405 no Juruá; Deracre vai inaugurar 2ª etapa em breve

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) tem ampliado sua atuação em diferentes regiões do estado com frentes de trabalho voltadas à melhoria da infraestrutura viária. Duas das principais rodovias estaduais, a AC-405 e a AC-10, estão recebendo intervenções que visam aumentar a segurança, a trafegabilidade e o desenvolvimento regional.

Na região do Juruá, as obras de duplicação da AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima, avançam com a conclusão da primeira etapa. A rodovia recebeu investimentos em duplicação, implantação de ciclovia e nova iluminação pública.

A segunda etapa já está em andamento e deve ser inaugurada em breve. O projeto, segundo o governo do Estado, foi executado com planejamento e responsabilidade, gerando impacto positivo na mobilidade urbana, no comércio local e na valorização imobiliária.

Durante visita à Expoacre Juruá, o governador Gladson Camelí destacou a importância da obra. “Essa é uma grande obra do nosso governo que veio para melhorar a vida das pessoas com qualidade e que vai dar oportunidade para as pessoas terem o direito de ir e vir com mais tranquilidade”, afirmou.

Ele também ressaltou o impacto na economia da região: “Quem mora aqui sabe a diferença que faz uma estrada como essa. É desenvolvimento real que chega onde precisa.”

O Deracre também retomou os serviços de alargamento da faixa de rodagem da AC-10, que interliga Rio Branco e Porto Acre. A ação contempla tapa-buracos, recuperação de acostamentos e recapeamento asfáltico em trechos críticos da estrada. A presidente da autarquia, Sula Ximenes, destacou que o trabalho contribui para ampliar o espaço de recuo e prevenir danos ao pavimento durante o período de chuvas intensas.

“Seguimos com os trabalhos dos agentes do Deracre, que estão realizando o alargamento da faixa, o que proporciona um espaço maior para recuo. É uma estrada movimentada, que demanda constante atenção. Estamos trabalhando para melhorar a capacidade de fluxo de veículos e garantir melhores condições para todos que utilizam a via”, afirmou Sula.

As ações refletem a diretriz do governo do Estado de investir na recuperação e modernização das rodovias estaduais, garantindo mais segurança, mobilidade e oportunidades de desenvolvimento para as diferentes regiões do Acre.