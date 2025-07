Gladson volta a nomear e exonerar dezenas de comissionados nesta quinta; veja os os nomes

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (31), o governador Gladson Camelí voltou a exonerar e nomear servidores públicos comissionados do Governo.

A lista traz dezenas de mudanças significativas na estrutura governamental. As principais medidas aconteceram na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

Veja a lista completa:

Segue a lista organizada de exonerações e nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre em 30 de julho de 2025:

📌

EXONERAÇÕES

Rayane Vasconcelos da Silva – CAS-1

(Decreto nº 10.953-P) Emilson Negreiro de Almeida – CAS-6

(Decreto nº 10.955-P) Guilherme de Jesus Lira – CAS-3

(Decreto nº 10.956-P) Giullihermes de Araújo Silva – CAS-3

(Decreto nº 10.957-P) Thalia Pinto de Negreiros – CAS-3

(Decreto nº 10.958-P) Ana Cássia Tavares Mendonça – CAS-6

(Decreto nº 10.961-P) Wesley Ponce de Souza – CAS-2

(Decreto nº 10.966-P) Raelisson Feitosa de Souza – CAS-2

(Decreto nº 10.966-P) Thayla Richer Soares Lourenço – CAS-7

(Decreto nº 10.967-P) Kauê Souza Costa – CAS-3

(Decreto nº 10.972-P) Gisela Vanessa da Silva Braga – CAS-3

(Decreto nº 10.973-P) Allielton Nunes da Silva – CAS-7

(Decreto nº 10.975-P) Maria Eva da Costa Araújo – CAS-4

(Decreto nº 10.978-P)

✅

NOMEAÇÕES