Gloria Groove fecha para ser Madame Morrible em Wicked; musical planeja nova extensão

A bonequinha vai trocar o vermelho cereja pelo verde esmeralda! O portal LeoDias conversou com fontes de dentro da montagem brasileira de “Wicked” e descobriu que a peça planeja uma troca especial para o papel de Madame Morrible. Hoje com Karin Hils, a vilã será vivida por Gloria Groove por duas semanas, entre agosto e setembro.

De acordo com nossa apuração, a drag queen entrará em ação no Teatro Renault, em São Paulo, para as apresentações dos dias 23 a 27 de agosto e de 30 de agosto a 3 de setembro.

Além da adição estrelada ao elenco, o musical brasileiro tem feito tanto sucesso que irá se estender ainda mais! A temporada de 2025 prometia ser curta, mas o povo falou mais alto. Após duas extensões até setembro, anunciadas nesta semana, o plano agora é seguir com as bruxas de Oz até o final do ano.

Apesar de fontes internas confirmarem ambas as informações, a assessoria do espetáculo nega a entrada de Glória e a extensão. Para quem quiser garantir sua visita à ótima peça, conferida de perto pelo portal LeoDias, os ingressos ainda estão à venda.