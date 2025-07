GO: polícia investiga mortes por fome e sede de 80 animais em fazenda

Goiânia – Após uma denúncia da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), investiga um grave caso de maus-tratos a animais em uma fazenda em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. De acordo com a corporação, o local tem cerca de 300 cabeças de gado, das quais 80 já morreram de fome e sede.

Segundo a polícia, outros 200 animais estão em situação crítica, à beira da morte, sem qualquer tipo de pastagem para se alimentar.

Leia também

Conforme a PCGO, a fazenda está localizada a cerca de 15 km do município de Santa Helena e tem 350 hectares. A maior parte da terra estava arrendada para plantio.

A denúncia foi recebida pela Agrodefesa e apurada pela equipe policial da especializada, que esteve na fazenda. “Na vistoria realizada, foram encontrados bovinos em situação crítica de desnutrição e diversas carcaças espalhadas pela propriedade, sugerindo mortes por fome. Embora não tenha sido possível contabilizar exatamente os animais mortos, um funcionário relatou a perda de cerca de 80 bovinos”, informou a agência.

Operação salvamento

A responsável pela propriedade, que reside em Goiânia, já foi identificada. As diligências estão em andamento para que ela seja intimada a prestar esclarecimentos. Um inquérito policial foi instaurado, com requisição de perícia técnica para confirmar as causas da morte e as condições dos animais restantes.

A Polícia Civil também trabalha para buscar medidas urgentes que possam salvar os animais ainda vivos, com apoio de órgãos especializados.

O caso é investigado como maus-tratos, que têm pena de 2 a 5 anos e multa de R$ 3 mil a cada animal, com o valor total podendo ultrapassar R$ 900 mil.