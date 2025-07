Gol “mais bonito” da Eurocopa feminina é anulado. Assista

A partida entre França x Alemanha, neste sábado (19/7), pelas quartas de final da Eurocopa feminina teve o que poderia ser considerado o gol “mais bonito” do campeonato. Mas a pontuação foi anulada.

Após linda triangulação, Delphine Cascarino, da França, tocou de letra entre a goleira e a defensora aos 40 minutos do primeiro tempo. No momento, a partida estava em 1 x 1 e o gol desempataria o placar, no entanto, a meio-campista estava em posição irregular.

Assista:

O jogo ainda está em andamento e empatado em 1 x 1. A seleção vencedora da partida pega a Espanha na semifinal em jogo que será disputado na quarta-feira (23/7), às 16h.