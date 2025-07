Goleada em final, eliminação de Copa do Brasil e mais: Relembre Fla x Flu’s dos últimos anos

Um dos clássicos mais equilibrados dos últimos anos é, sem sombra de dúvidas, Flamengo x Fluminense. Os dois voltam a se enfrentar neste domingo (20/7), após decidirem o campeonato estadual, ao qual o rubro-negro levou vantagem. Desde 2022, os dois se enfrentaram 20 vezes, com seis vitórias do Flu, sete do Fla e sete empates. O Portal LeoDias reuniu alguns dos confrontos mais marcantes dos últimos anos para relembrar.

Final do Cariocão de 2022 – Tricolor ressurge após anos de domínio do Flamengo

Por mais que os campeonatos estaduais tenham perdido muita importância nos últimos anos, o estadual do Rio de Janeiro de 2022 era importante tanto para Flamengo quanto para o Fluminense. O rubro-negro buscava, pela 1ª vez em sua história, o tetracampeonato consecutivo do Carioca. Já o tricolor, vivendo uma seca de títulos de 10 anos, buscava retornar às glórias e via no estadual o caminho mais “fácil”.

Após conquistas grandes em 2019 e 2020, o Flamengo havia passado 2021 com frustrações com vice-campeonato brasileiro e da Libertadores. Já o Fluminense havia frustrado o torcedor ao ser eliminado da fase prévia da Libertadores para o Olimpia.

Os dois se encontravam na decisão pela 3ª vez seguida, em 2020 e 2021, o Flamengo havia levado a vantagem. No entanto, desta vez foi diferente. Na partida da ida, Germán Cano deu seu primeiro passo para se transformar em ídolo e marcou os dois gols da vitória tricolor no jogo da ida. Na volta, o rubro-negro até começou melhor, mas Cano, mais uma vez veio ao resgate, empatando o placar e garantindo o título para o Fluminense.

Final Cariocão 2023 – Chocolate tricolor!

A final de 2022 havia passado a impressão de que o domínio rubro-negro havia acabado… No entanto, após a derrota no Cariocão, o Flamengo se reencontrou na temporada e venceu os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil naquele ano. O Fluminense, por outro lado, manteve o bom futebol praticado, terminando na terceira colocação do Brasileirão, mas sem conseguir títulos.

No começo de 2023, o tricolor vinha animado com o retorno do ídolo Marcelo, ex-lateral da Seleção Brasileira e do Real Madrid. O Flamengo, por outro lado, vinha buscando a reafirmação, após derrotas frustrantes para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes e para o Palmeiras na Supercopa do Brasil.

No jogo da ida, o rubro-negro não deu chances e abriu 2 a 0 no placar. O Fluminense ainda perdeu Samuel Xavier, expulso, para o confronto da volta. A segunda partida parecia ser mera questão de protocolo, mas o tricolor não deixou isso acontecer. Com um show de Germán Cano, Marcelo e Ganso, o Fluminense aplicou 4 a 1 e levou o bicampeonato para Laranjeiras.

Copa do Brasil 2023 – Redenção rubro-negra

A derrota para o Fluminense na final do Cariocão, da forma que aconteceu, frustrou e muito os planos do Flamengo para a temporada. O português Vitor Pereira não resistiu aos revezes e logo foi demitido do comando técnico e foi substituído pelo argentino Jorge Sampaoli.

Ferido após a humilhação sofrida, quis o destino que a “revanche” do Flamengo contra o Fluminense ocorresse logo nas oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Em um ótimo momento, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, não seria exagero colocar o Fluminense como favorito no confronto, algo que não ocorria há muitos anos.

No entanto, em um clássico como o FlaxFlu, o favoritismo é sempre ignorado. No jogo da ida, em uma partida truncada, o Fluminense se viu com um jogador a menos desde a primeira etapa, com a expulsão, questionável, de Felipe Melo. O rubro-negro não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e levou o 0 a 0 para a segunda partida. Na volta, o Flamengo dominou a partida e venceu por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Gabigol, eliminando um de seus maiores rivais da competição nacional.

Brasileirão 2024 – O Flamengo afunda o tricolor

Se em 2023 o Fluminense viveu sua maior glória, o título da Libertadores, não dá para dizer o mesmo de 2024. Com uma péssima campanha no Brasileiro, o tricolor amargava a última posição do Brasileirão naquele ano. Já o Flamengo, após os vice-campeonatos em 2022 e 2023 no estadual, voltou a vencer o Cariocão naquele ano, eliminando o Fluminense na semifinal.

Os dois times voltaram a se enfrentar na 11ª rodada daquele ano. Enquanto o rubro-negro lutava nas primeira posições, o tricolor buscava se reerguer. O clássico parecia também ser uma das últimas chances para que Fernando Diniz pudesse fazer o elenco tricolor reagir na temporada.

Em campo, em um jogo de pouquíssimas chances, o clássico se definiu em um lance polêmico. Aos 40 minutos do segundo tempo, o lateral Calegari e o atacante Bruno Henrique se enroscaram dentro da área. A arbitragem assinalou o pênalti para revolta dos tricolores, que argumentavam que o jogador rubro-negro havia empurrado o lateral que, no chão, acabou colocando o pé na frente do atacante. A reclamação pouco adiantou e Pedro converteu a cobrança.

Jogo de domingo põem retrospecto recente de equílibrio em xeque em clássico ao qual rivais perderam ídolos para o futebol europeu

Flamengo e Fluminense entram em campo após perderem ídolos para times do futebol europeu. Enquanto o rubro-negro vendeu Gerson para o Zenit, da Rússia, o tricolor acertou a transferência de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra.

O bastidor complicado do Flamengo também tem prejudicado o ambiente com a briga pública de Filipe Luís e Pedro. Por outro lado, o Fluminense conta com o retorno do herói do título da Libertadores de 2023, e tenta se reerguer após derrota para o Cruzeiro no Maracanã.