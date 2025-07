Goliath, tartaruga de Galápagos de 135 anos, se torna pai pela 1ª vez

Goliath, uma tartaruga gigante de Galápagos com impressionantes 135 anos de idade, comemorou mais do que seu aniversário neste mês de junho. Pela primeira vez em mais de um século de vida, o morador mais antigo do Zoológico de Miami, no sul da Flórida, se tornou pai — um evento inédito e emocionante tanto para a instituição quanto para a conservação da espécie.

Primeiro filhote nasce após décadas de tentativas

De acordo com informações divulgadas pelo zoológico, o nascimento ocorreu no dia 4 de junho, quando um ovo da ninhada de oito, depositada no dia 27 de janeiro, finalmente eclodiu com sucesso. Este é não apenas o primeiro filhote de Goliath, mas também o primeiro nascimento registrado de uma tartaruga de Galápagos (Chelonoidis nigra) no Zoológico de Miami, o que representa um feito significativo para a reprodução de uma espécie considerada ameaçada de extinção.

“Goliath é meu herói e tenho certeza de que em breve será uma inspiração para muitos outros!”, declarou Ron Magill, porta-voz do Zoológico de Miami. “Ele é a prova viva de que, onde há vontade, há um caminho — e nunca devemos desistir!”

História de vida de Goliath: de Galápagos a Miami

Goliath nasceu entre os anos de 1885 e 1890 na ilha de Santa Cruz, que integra o arquipélago de Galápagos, localizado no Oceano Pacífico, a oeste do continente equatoriano. Ele foi transferido para o Zoológico do Bronx, em Nova York, em 1929, e depois levado para o Zoológico de Miami em 1981, onde vive até hoje.

