Gominho abre o coração após morte de Preta Gil: “Minha amiga descansou”

O apresentador contou que já vinha sentindo o luto desde que retornou de Nova York, onde acompanhou parte do tratamento da cantora

Na noite desta segunda-feira (21/7), Gominho emocionou os seguidores ao abrir o coração sobre a perda de Preta Gil, que faleceu após uma intensa batalha contra o câncer, aos 50 anos. O apresentador compartilhou como tem lidado com o luto e relembrou os últimos momentos ao lado da amiga.

“Gente, eu tô bem. Triste, mas bem, porque minha amiga descansou de verdade”, declarou ele. “Tenho sentido esse luto desde que voltei de Nova York. Algo lá me fez entender que eu não a veria mais.” Gominho acompanhou parte do tratamento de Preta nos Estados Unidos, mas precisou retornar ao Brasil por motivos profissionais.

Veja as fotos Preta Gil e GominhoReprodução: Instagram Gominho fala sobre a morte de Preta GilReprodução X / Gominho No Dia do Amigo, Gominho homenagea Preta Gil, morta aos 50 anosReprodução: Instagram/@gominho Reprodução Instagram/ montagem Gominho e Preta GilInstagram

De volta ao país, ele continuou próximo da cantora e, inclusive, morou com ela. “Já venho chorando bastante desde então, lá na casa dela, onde eu morava. Passava todos os dias pelo closet, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. Pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela.”

Gominho explicou por que optou por não fazer grandes homenagens públicas nas redes sociais: “Não sou egoísta, mas também não vou ficar fazendo homenagem em rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz — e bem feita. Agora, é luz na caminhada, com ela sempre me guiando como sempre guiou.”

Um seguidor sugeriu que ele tirasse um tempo para descansar e se recuperar, mas Gominho respondeu que prefere seguir trabalhando. “Queria tanto um ano sabático… Mas vamo que vamo. A vida não dá trégua!”

Nos comentários, uma internauta comentou: “Essa é a pior parte do luto. A roda da vida NÃO PARA. A gente tem obrigações, tem o capitalismo te empurrando… é cruel, e assim seguimos.” Gominho respondeu com sinceridade: “O nome disso é vida!”

Desde o início do tratamento de Preta no Brasil, Gominho foi um dos amigos mais presentes. Ele se mudou para o apartamento da artista e, com muita dedicação, cuidou dela de perto. Em vários momentos, chegou a colocar o trabalho em pausa para se dedicar integralmente à filha de Gilberto Gil, reforçando o laço de amizade e carinho que os unia.

Gominho se despede de Preta em post no Instagram

“Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida. Viver com Preta é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo. Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza. Uma Deusa mulher. Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!”, disse Gominho em publicação no Instagram, no último domingo (20/7), Dia do Amigo, data que representa bem a amizade única que eles tiveram.