Gominho busca moradia no Rio após a morte de Preta Gil

Após a morte de Preta Gil no último domingo (20 de julho), nos Estados Unidos, o apresentador Gominho voltou a usar as redes sociais. Além de homenagear a amiga, ele revelou que está procurando um novo lugar para morar.

Ainda em meio ao luto, Gominho mencionou a dificuldade de encontrar um imóvel acessível no Rio de Janeiro.

“Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara! […] Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…”, escreveu.

Além do comentário sobre a busca por moradia, o apresentador compartilhou mensagens introspectivas, dando pistas sobre seu estado emocional após a perda da amiga: “A vida não dá trégua […] TÃO e a sabedoria do silêncio interno!”

Durante o tratamento contra o câncer, Preta Gil contou com a companhia e o apoio de Gominho. Ele chegou a morar com a cantora após o fim do relacionamento dela com Rodrigo Godoy, ex-marido acusado de traição durante a doença.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.