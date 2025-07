Gominho desabafa após apagarem playlist do velório de Preta Gil: “Vocês não têm noção”

Gominho usou os stories para desabafar após o velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, aberta ao público, foi marcada por muita emoção e contou com uma trilha sonora escolhida pela própria cantora antes de sua morte. No entanto, segundo o apresentador, a playlist original foi apagada por alguém mal-intencionado.

“Mano, vocês não têm noção do que fizeram. Algum escroto do caral** apagou todas as músicas da playlist e colocou só faixas de um cantor que ninguém conhece”, reclamou, visivelmente indignado. Ele explicou que a lista estava configurada como colaborativa no aplicativo de música, o que permitiu que qualquer pessoa com o link pudesse alterar o conteúdo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gominho e Preta Gil Reprodução: Instagram Preta Gil Reprodução Instagram/@pretagil Preta Gil em trio elétrico, em um dos Carnavais que participou Divulgação: Felipe Panfili Gominho no “Mais Você” Reprodução Globoplay Jude Paulla era amiga de Preta Gil Foto/Instagram/@judepaulla Preta Gil morreu aos 50 anos Reprodução/Instagram/@pretagil Voltar

Próximo

“A playlist que postei era aberta para colaboradores, e várias pessoas entraram. Ou seja, babou. Mas, por sorte, alguns sites chegaram a divulgar a lista original, então fica aí pra vocês verem”, completou.

Gominho também fez um desabafo sobre o ambiente digital: “Depois perguntam por que eu não gosto da internet… porque só tem otário, né? Mas, como dependo dessa merda, fazer o quê”.

Diante da situação, ele decidiu compartilhar dois links com playlists pessoais para os seguidores ouvirem: uma chamada “No Repeat” e outra “De Tudo Um Pouco”.

Entre as músicas que Preta Gil escolheu para embalar sua despedida, estão:

“Cooped Up (with Roddy Ricch)” – Post Malone, Roddy Ricch

“Change” – Rita Lee, Roberto de Carvalho

“Soweto” – Michaël Brun, Shirazee

“Bota Pagodão Ponto Net” – Rachel Reis

“Kaya n’gan daya (Kaya)” – Gilberto Gil

“Drink de Gin” – GOMINHO

“Energy (Stay Far Away)” – Skepta, Wizkid

“Dance, Dance, Dance” – Mano Brown, Don Pixote, Seu Jorge

“Passionfruit” – Drake

“Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa, DaBaby

“Baiana” – Emicida, Caetano Veloso

“Make Me Feel” – Janelle Monáe

Ao todo, a lista reunia 100 faixas. Segundo informações do G1, Preta começou a montá-la ainda em 2022 e atualizou boa parte durante o Réveillon de 2023. Só na última quinta-feira (24/7), foram adicionadas mais 30 músicas. Como em vida, sua despedida foi marcada por alegria, música e celebração. Ruas foram tomadas por fãs, amigos e familiares, que prestaram sua última homenagem à artista, sempre lembrada por sua energia vibrante e amor pela vida. Confira a playlist completa aqui.

Preta Gil falece durante batalha contra o câncer

Preta Gil faleceu aos 50 anos no último domingo (20/7). A artista estava prestes a retornar ao Brasil quando recebeu a notícia de que o tratamento experimental realizado nos Estados Unidos não havia surtido efeito. O diagnóstico do câncer foi confirmado em 2023.