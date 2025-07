Gominho diz que Preta Gil o proibiu de entrar no BBB; saiba por quê

Gominho abriu o coração e entregou uma proibição imposta por Preta Gil a ele em uma das últimas conversas que os amigos tiveram juntos. A cantora morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após três anos de batalha contra o câncer.

Em uma entrevista recente, o apresentador contou que externou seu desejo em participar de um novo reality show para descansar, mas foi prontamente proibido pela amiga. O motivo? Ter que defendê-lo. Gominho já esteve em A Fazenda 6, em 2013, ano em que Bárbara Evans foi a vencedora da edição.

“Ela me proibiu. Eu falei para ela que queria ir para o ‘Big Brother’ e descansar: ‘Preciso descansar do mundo, assim’. Ela falou: ‘Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender…’ Ela vem com essas piadas”, disse ele à Caras Brasil.

Gominho e Preta Gil

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho

Gominho e Preta Gil posam juntos e sorridentes

Gominho e Preta Gil fizeram o TVZ juntos

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho posam juntos e sorridentes ao pôr do sol

Gominho visita Preta Gil e atualiza estado de saúde da amiga

Preta Gil e Gominho posam juntos e sorridentes para as redes sociais

Preta Gil e Gominho

“A gente era quase um espelho”

Gominho também falou sobre a conexão com Preta Gil e como viveu um luto vivo antes mesmo da cantora morrer. Segundo ele, os dois eram quase um espelho.

“A gente pensou muito sobre mim, sobre ela e sobre o que ela estava sentindo. A gente tinha uma relação muito… Não é nem a gente, mas a gente era meio que quase um espelho. De verdade, mesmo! Então, eu cheguei lá [Nova Iorque], a olhei e falei [em pensamento]: ‘É, minha amiga vai embora. E é isso’”, explicou.

O famoso continuou: “Aí eu tive duas semanas de luto, assim, sozinho, na casa dela. Foi muito puxado. Por isso que agora eu estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio”, entregou.