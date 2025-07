Gominho lamenta mudanças em playlist após velório de Preta Gil

O apresentador Gominho usou as redes sociais para desabafar após o velório de Preta Gil, realizado nessa sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia, aberta ao público, foi marcada por muita emoção e por uma trilha sonora cuidadosamente escolhida pela própria cantora dias antes de sua morte.

Segundo Gominho, no entanto, a playlist original foi modificada. “Mano, vocês não têm noção do que fizeram. Algum escroto do caralho apagou todas as músicas da playlist e colocou só faixas de um cantor que ninguém conhece”, reclamou, visivelmente indignado, por meio dos stories no Instagram.

Assista ao vídeo:

Ele explicou que a lista estava configurada como colaborativa em um aplicativo de música, o que permitia que qualquer pessoa com o link pudesse editar o conteúdo. O vídeo foi gravado no aeroporto, enquanto Gominho seguia viagem para São Paulo.