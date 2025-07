Gominho revela a última proibição que recebeu de Preta Gil

Ainda vivendo o luto pela morte de Preta Gil, Gominho emocionou ao revelar detalhes íntimos da última conversa que teve com a amiga, pouco antes de sua partida. Em entrevista recente, o apresentador dividiu com o público uma lembrança inédita e marcante do encontro, que destacou a conexão profunda entre os dois.

Vinicius Gomes, nome de batismo de Gominho, contou que a amizade com Preta foi construída ao longo de anos de cumplicidade, humor e apoio mútuo nos momentos difíceis. Mesmo nos últimos dias de vida, ela demonstrou cuidado com o futuro do amigo ao reagir a um desejo pessoal dele.

“Ela me proibiu. Falei que queria ir para o ‘Big Brother’ e descansar do mundo. Ela respondeu: ‘Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender…’. Ela vinha com essas piadas”, contou o apresentador à CARAS Brasil.

Gominho e Preta Gil posam juntos e sorridentes

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho

Gominho e Preta Gil

Gominho e Preta Gil fizeram o TVZ juntos

Gominho visita Preta Gil e atualiza estado de saúde da amiga

A conexão entre os dois era tão forte que, segundo Gominho, eles se enxergavam como espelhos: “Pensamos muito sobre mim, sobre ela e o que ela estava sentindo. A gente era quase um espelho. Quando a vi, pensei: ‘É, minha amiga vai embora. E é isso’.”

O apresentador também revelou ter vivido duas semanas de luto na casa de Preta Gil, antes da sua partida. “Foi muito puxado. Por isso que agora estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio”, finalizou.