Gominho revela proibição imposta por Preta Gil em última conversa entre amigos

Gominho, com a alma ainda marcada pela dor da perda, abriu seu coração e entregou, pela primeira vez, detalhes íntimos e inéditos da última conversa que teve com Preta Gil antes da artista perder a batalha contra o câncer. A amizade dos dois, que durou anos, foi construída em laços profundos de cumplicidade, risadas e, principalmente, muito apoio nos momentos difíceis. Em uma entrevista recente , o apresentador compartilhou momentos emocionantes e uma revelação surpreendente sobre uma proibição imposta pela cantora, algo que chamou bastante a atenção de todos.

Mesmo em seus últimos momentos de vida, a filha de Gilberto Gil não hesitou em dar conselhos. Gominho contou que Preta fez questão de desencorajá-lo a participar de um novo reality show, mostrando, mais uma vez, seu cuidado e atenção com o futuro do amigo: “Ela me proibiu. Eu falei para ela que queria ir para o ‘Big Brother’ e descansar: ‘Preciso descansar do mundo, assim’. Ela falou: ‘Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender… ‘. Ela vem com essas piadas”, disse em entrevista à CARAS Brasil.

No Dia do Amigo, Gominho homenageou Preta Gil, que faleceu aos 50 anos Foto: Reprodução/ Instagram @gominho Preta Gil e Gominho Foto: Reprodução/Instagram @pretagil @gominho Gominho Foto: Reprodução/Portal LeoDias Gominho Foto: Reprodução/Portal LeoDias

Ainda a respeito da conexão com a personalidade da mídia, Vinicius Gomes fez um balanço forte prevendo a partida: “A gente pensou muito sobre mim, sobre ela e sobre o que ela estava sentindo. A gente tinha uma relação muito… Não é nem a gente, mas a gente era meio que quase um espelho. De verdade, mesmo! Então, eu cheguei lá, a olhei e falei (em pensamento): ‘É, minha amiga vai embora. E é isso’. Aí eu tive duas semanas de luto, assim, sozinho, na casa dela. Foi muito puxado. Por isso que agora eu estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio”.

Quando o assunto é reality, Gominho fez história em “A Fazenda 6” (Record), exibida em 2013, e, mesmo após sua eliminação, permanece na memória dos fãs do confinamento. Com seu jeito irreverente e cheio de personalidade, o comunicador enfrentou altos e baixos dentro da casa no interior de São Paulo, conquistando seu espaço entre os outros peões. O contratado do Grupo Globo teve que encarar a berlinda contra nomes polêmicos e foi eliminado na 12ª roça, disputada contra Bárbara Evans e Denise Rocha. O criador de conteúdo digital recebeu apenas 13,8% dos votos do público para permanecer na competição milionária.