Governador de RO exonera vice do cargo de secretário após desentendimentos

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, exonerou o vice-governador Sérgio Gonçalves do cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). A decisão foi publicada no Diário Oficial na segunda-feira (7 de julho) e divulgada publicamente durante uma entrevista a uma emissora local.

Segundo o governador, a medida foi tomada após desentendimentos políticos com o vice, especialmente durante a viagem oficial de Rocha a Israel, no início do conflito armado entre o país e o Irã.

Rocha afirmou, durante a entrevista, que, em vez de receber apoio enquanto estava em um país em conflito, houve articulações para que ele perdesse o mandato.

“O cargo ficaria vago e o vice-governador assumiria. E isso é triste, quando a gente vê que é alguém que eu ajudei”, comentou o governador.

Lauro Fernandes da Silva Junior, até então diretor técnico-operacional da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), assumirá o comando da Sedec.

Procurada pelo g1, a assessoria de imprensa do vice-governador informou que Sérgio Gonçalves não vai se pronunciar neste momento, mas que deverá se manifestar em ocasião oportuna.

Apesar da saída da Sedec, Sérgio Gonçalves continuará exercendo a função institucional de vice-governador e manterá uma estrutura reduzida de gabinete no Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet.