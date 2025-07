Governador do PSD diz que apoiará Lula em 2026, mas veta senador do PT

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), disse a Lula que planeja apoiar a reeleição do presidente em 2026. Mitidieri, contudo, rejeitou endossar a candidatura do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que tentará se reeleger no ano que vem.

O chefe do Executivo sergipano avalia que foi alvo de ataques “abaixo da linha de cintura” por Carvalho, que foi seu principal adversário político nas eleições estaduais de 2022.

Agora, o governador acena positivamente à candidatura de Lula, mas, antes de consolidar o apoio, quer saber quem será o candidato do PT ao Senado no estado.

O preferido de Fábio Mitidieri é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo. No PT, contudo, prevalece o entendimento de que Rogério Carvalho tem a preferência de disputar a cadeira, uma vez que já exerce o mandato no Senado Federal.