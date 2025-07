Governador Gladson Camelí acompanha obras no Parque de Exposições

Para acompanhar de perto os preparativos da maior feira do agronegócio do estado, o governador Gladson CamelÍ visitou, na tarde desta terça-feira, 22, o Parque de Exposições Wildy Viana.

Vistoriando o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados para a abertura da 50ª edição da Expoacre, o governador percorreu vários pontos do parque dialogando com os trabalhadores. Nas redes sociais, ele convida a todos a prestigiarem a Expoacre 2025.

“Olá amigos, estou aqui no Parque de Exposições, onde acontecerá a partir de domingo a nossa tão esperada Expoacre 50 anos. As obras estão todo a vapor. Eu conto com a sua presença sábado para a grande cavalgada e a nossa Expoacre 2025. Venha para cá, pois está ficando tudo perfeito para você”, ressaltou Camelí.

Na visita, o governador se encontrou também com a equipe da Prefeitura de Rio Branco e com o coordenador da Expoacre, Júlio César Farias.

Na semana de abertura da Expoacre, as equipes que atuam na construção civil seguem realizando reformas e construções dos estandes e galpões para os expositores. A expectativa do governador é que, em 2025, a Expoacre supere todas as marcas já alcançadas, tanto nas prospecções de negócios quanto nas atrações nacionais, que irão se apresentar ao público nas nove noites do evento.

Com vários galpões montados para a exposição, alguns dos que mais se destacam são o do artesanato, a praça de alimentação e o galpão institucional, onde o governo do Acre irá apresentar tudo que já foi realizado nesses anos de gestão, além de servir para que o governador Gladson Camelí e a vice-governadora, Mailza Assis, realizem atendimento ao público e convidados.

As atrações nacionais que irão animar as noites na Expoacre iniciam no domingo, 27, quando o cantor Gusttavo Lima sobe ao palco. Na segunda-feira, 28, Zezé Di Camargo & Luciano fazem a festa, no mesmo dia em que começam as quatro noites de rodeio (de 28 a 31 de julho). O show gospel será comandado por Fernanda Brum, na terça-feira, 29. Na quarta, 30, é a vez da dupla Matheus & Kauan animar o público, e o encerramento, no domingo, 3 de agosto, terá Jorge & Mateus como atração principal.