Governador participa de homenagem a operários da Expoacre; moto 0 km é sorteada durante almoço

Um almoço especial marcou o reconhecimento aos trabalhadores responsáveis pela montagem e manutenção da estrutura da Expoacre 2025. A homenagem aconteceu neste domingo (27), em uma área sombreada próxima à arena de rodeios, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A programação incluiu churrasco, brindes e o sorteio de uma motocicleta zero quilômetro, doada pelo empresário Marcello Moura. A ação valorizou o esforço dos operários que atuaram nos bastidores da feira, sob sol forte e em ritmo intenso nas últimas semanas. Todos os trabalhadores receberam um número da sorte para participar do sorteio. Perguntar ao ChatG

O governador esteve presente e acompanhou a celebração, reforçando o reconhecimento à dedicação dos servidores e destacando a importância das parcerias entre o poder público e o setor privado para a realização da feira, que celebra 50 anos em 2025.

A homenagem, que tem se consolidado como tradição no primeiro domingo da Expoacre, foi organizada por representantes de entidades empresariais com apoio do governo do Estado.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.