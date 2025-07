Governo anuncia novo ponto de troca de ingressos para shows da Expoacre 2025

A organização da Expoacre 2025 confirmou nesta semana a abertura de mais um ponto oficial para a troca de ingressos por alimentos: o Atacale da Corrente, localizado no bairro Corrente, em Rio Branco. A medida amplia as opções para o público garantir a entrada no evento por meio da ação solidária promovida anualmente.

O sistema de troca continua seguindo os mesmos critérios já definidos. A cada 2 quilos de alimentos não perecíveis entregues, o visitante tem direito a um ingresso. Cada pessoa pode retirar ingressos para si e para um acompanhante, sendo necessário apresentar um documento oficial com foto. A retirada está limitada a dois ingressos por CPF.

Além do novo ponto no bairro Corrente, outros locais já haviam sido confirmados para a troca: o Via Verde Shopping, o Arasuper no bairro Amapá e o Aramix no Jardim Alah. Com isso, os interessados têm ao menos quatro opções de locais para fazer a troca de forma prática e acessível.

Essa iniciativa faz parte da tradicional campanha solidária da Expoacre, que arrecada toneladas de alimentos todos os anos. Os donativos são destinados a instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

A orientação da organização do evento é que o público realize a troca com antecedência, já que os ingressos são limitados por lote e costumam se esgotar rapidamente.