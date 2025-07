Governo confirma datas dos show nacionais da ExpoAcre 2025; confira programação na íntegra

Três dos maiores nomes da música sertaneja vão embalar a edição especial da Expoacre 2025, que celebra meio século de história. O governo do Estado confirmou nesta segunda-feira, 7, a presença de Zezé Di Camargo, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus na programação de shows da feira, que acontece entre 26 de julho e 3 de agosto, em Rio Branco.

Zezé Di Camargo será o primeiro a se apresentar, no dia 28 de julho. Dois dias depois, em 30 de julho, será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. A dupla Jorge & Mateus encerra a agenda nacional no dia 3 de agosto. Todos os shows serão realizados no Parque de Exposições Wildy Viana.

Considerado o maior evento de negócios e entretenimento do Acre, a feira reúne anualmente milhares de pessoas e movimenta setores como comércio, agronegócio, turismo e cultura. A expectativa é que a edição deste ano seja a maior já realizada, tanto em estrutura quanto em volume de público e negócios.

A programação completa da Expoacre 50 anos será divulgada nos próximos dias. Com informações da Agência de Notícias do Acre.