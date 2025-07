Governo de Rondônia divulga classificados para o programa de auxílio à casa própria

A Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) divulgou, nesta terça-feira (22), a lista dos classificados para o programa habitacional “Meu Sonho”. De acordo com a pasta, mais de 100 mil pessoas foram selecionadas para as próximas etapas.

A iniciativa vai destinar um auxílio financeiro de até R$ 30 mil para famílias com renda mensal de até R$ 8 mil adquirirem a casa própria. Os próximos passos do processo seletivo, em data ainda não definida, serão: a escolha do empreendimento no sistema “Meu Sonho” (quando estiver disponível) e a análise da instituição financeira para aprovar o financiamento da casa para os candidatos.

A ação será realizada por meio de um sistema digital de inscrições e análise financeira, em parceria com uma instituição financeira federal. Segundo a Seas, o investimento total será de R$ 147 milhões até 2027.

Qual o valor do auxílio?

O valor a ser recebido vai depender da renda familiar:

R$ 30 mil para quem tem renda bruta mensal de R$ 2.850 .

para quem tem renda bruta mensal de . R$ 25 mil aos que têm renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 .

aos que têm renda entre e . R$ 20 mil para os que têm renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8 mil.

Quais são os principais requisitos?

Segundo a Seas, as famílias interessadas devem atender aos critérios definidos para participar do processo de seleção e análise financeira. Confira:

Não ser proprietário ou comprador de imóvel urbano ou rural em qualquer lugar do Brasil .

. Não ter sido beneficiado por programas habitacionais de governos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal .

. Não ter restrições de crédito.

Não ter financiamento imobiliário em andamento em nenhuma instituição financeira.

Residir em Rondônia há pelo menos 5 anos, com comprovação de domicílio.

há pelo menos 5 anos, com comprovação de domicílio. Ter uma renda familiar bruta mensal de até R$ 8.000,00 , compatível com o financiamento do imóvel, sendo que a parcela não pode ultrapassar 30% da renda.

, compatível com o financiamento do imóvel, sendo que a parcela não pode ultrapassar 30% da renda. Demonstrar interesse no Programa Meu Sonho , fazendo a inscrição no sistema.

, fazendo a inscrição no sistema. Ser aprovado na análise de crédito da Caixa Econômica Federal .

. Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição.

Cidades contempladas

Segundo a Seas, serão 5 mil unidades no estado, divididas pelos 52 municípios. Além disso, os beneficiários poderão escolher o imóvel ou a localização. A escolha será feita conforme a disponibilidade e as opções de imóveis cadastrados no sistema, respeitando a faixa de renda e preferências.

