Governo disponibiliza aplicativo para acionar Corpo de Bombeiros; saiba mais

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) lançou o aplicativo SOS CBMAC, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de emergência e desafogar o número 193. A ferramenta está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o aplicativo permite o registro de ocorrências diretamente pelo celular. Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Charles Santos, a proposta é oferecer um canal complementar ao telefone de emergência, especialmente em períodos de alta demanda, como enchentes e queimadas.

“O Corpo de Bombeiros Militar tem intensificado suas ações e atuado de forma integrada com outras instituições, como o Fungefron, Ciopaer e o sistema educacional voltado ao atendimento emergencial”, afirmou o coronel. Ele destacou que o atendimento está disponível nos municípios de Rio Branco, Xapuri, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que funcionam como polos regionais para cobrir os 22 municípios acreanos.

De acordo com o comandante, o aplicativo já está em uso e permite ao cidadão registrar ocorrências por meio de um chat ou de um despachante virtual, que encaminha as informações à equipe de plantão. A medida busca reduzir o tempo de resposta e ampliar a capacidade de atendimento do CBMAC, especialmente em situações críticas como os incêndios florestais.

“Estamos em um período de intensificação das queimadas. Isso impacta diretamente a saúde da população, sobrecarrega o sistema de saúde e compromete nosso atendimento em outras ocorrências. Precisamos da colaboração de todos para enfrentar esse momento com segurança”, alertou o coronel.