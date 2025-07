Governo divulga novo cronograma do concurso público da Educação; veja as datas

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgaram o novo cronograma das próximas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 20 de setembro de 2024. A atualização contempla publicações de resultados, prazos recursais, perícia médica e convocações específicas para candidatos com deficiência.

As datas importantes foram organizadas da seguinte forma:

28 de julho de 2025, às 15h :

• Publicação do resultado provisório das provas objetivas, discursiva (quando houver), avaliação de títulos (quando houver) e prova prática (quando houver).

• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito provisório e aplicação das provas.

29 de julho de 2025, às 8h, até 30 de julho, às 21h59 :

• Prazo recursal contra os resultados provisórios e a classificação preliminar.

2 de setembro de 2025, às 15h:

• Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra os resultados provisórios.

• Publicação do resultado definitivo das provas.

• Publicação do edital de convocação para a Perícia Médica dos candidatos com deficiência.

VEJA TAMBÉM: Governo retifica gabaritos do concurso da Educação; veja como conferir

8 a 14 de setembro de 2025 :

• Período de aplicação da Perícia Médica.

15 de setembro, às 8h, até 16 de setembro, às 21h59 :

• Prazo recursal contra a aplicação da Perícia Médica.

24 de setembro de 2025, às 15h :

• Publicação do resultado provisório da Perícia Médica.

25 de setembro, às 8h, até 26 de setembro, às 21h59 :

• Prazo recursal contra o resultado provisório da Perícia Médica.

8 de outubro de 2025, às 15h:

• Divulgação das respostas aos recursos contra a perícia.

• Publicação do edital final.

A comissão organizadora informa que os casos omissos serão resolvidos de forma conjunta entre a SEAD, SEE e o Instituto Nosso Rumo, organizador responsável pela condução do concurso público.

VEJA NA ÍNTEGRA

Edital nº 022 – Retificação do cronograma