Governo divulga resultado preliminar do curso de formação para Polícia Penal do Iapen

O resultado preliminar do curso de formação para o cargo de agente de polícia penal foi publicado nesta terça-feira (29) pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A etapa é uma das últimas do concurso público previsto no Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen.

A relação dos classificados, organizada em ordem alfabética e com as respectivas notas, está disponível tanto no Diário Oficial do Estado quanto no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Candidatos que participaram do curso por força de decisão judicial, mas que não foram incluídos na lista, terão vaga garantida em uma futura edição do curso de formação. Já os que tiveram matrícula homologada, mas não aparecem entre os aprovados, foram considerados eliminados por reprovação, desistência ou desligamento.

Quem desejar recorrer do resultado preliminar poderá apresentar recurso exclusivamente pela aba “Recursos” no site do IBFC (www.ibfc.org.br), entre as 8h do dia 30 e as 15h do dia 31 de julho de 2025. O resultado final será divulgado no mesmo portal. Dúvidas podem ser sanadas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (11) 4788-1430, ou via e-mail, pelos endereços [email protected] e [email protected].

