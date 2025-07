Governo do Acre amplia acesso à vasectomia com novos kits cirúrgicos entregues à Fundhacre

O governo do Acre deu mais um passo no fortalecimento do planejamento familiar e da saúde do homem com a entrega de 60 kits cirúrgicos para a realização de vasectomias na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), em Rio Branco. A entrega foi feita nesta terça-feira (01) por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com investimento de R$ 62,7 mil.

Com essa iniciativa, o estado busca ampliar o acesso ao procedimento e reduzir a fila de espera, que já caiu significativamente: dos 98 pacientes que aguardavam pela cirurgia, 70 já foram atendidos. A meta agora é zerar a lista e manter um fluxo contínuo de atendimentos, sem acúmulo de demanda. Os kits também serão utilizados em cirurgias realizadas no interior por meio do programa Opera Acre, que leva serviços de saúde a regiões mais afastadas da capital.

A vasectomia, cirurgia considerada simples e segura, tem duração média de 30 minutos e é realizada com anestesia local, sem necessidade de internação. Segundo o coordenador estadual de Saúde do Homem, Jonathan Paiva, a ampliação do serviço representa um avanço no direito à autonomia reprodutiva. “Com esses kits, conseguimos garantir que mais homens tenham acesso a esse procedimento de forma igualitária, como prevê o SUS”, afirmou.

A Fundhacre dispõe de uma sala exclusiva para pequenos procedimentos, equipada com equipe especializada. De acordo com a presidente da instituição, Sóron Steiner, a demanda pelo serviço tem crescido. “Essa entrega nos permite acelerar o atendimento das demandas represadas. Estamos percebendo que há uma maior confiança da população, que reconhece nosso compromisso com a qualidade da assistência prestada”, disse.

A secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes, destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de cuidado com o público masculino. “Sabemos que os homens, em geral, procuram menos os serviços de saúde. Ações como essa são importantes para garantir que eles tenham acesso a cuidados fundamentais, como o planejamento familiar”, ressaltou.

Como solicitar a vasectomia pelo SUS

Homens interessados em realizar o procedimento devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Após uma consulta com um clínico geral, será iniciado o processo, que inclui avaliação médica e exames. É necessário cumprir um período de 60 dias, conforme previsto em lei, antes da realização da cirurgia, garantindo uma decisão consciente. Após esse prazo, a unidade entrará em contato com o paciente para agendamento do procedimento. Com informações agencia.ac.gov.br

