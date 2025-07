Governo do Acre anuncia nomeação de mais de 60 novos servidores para o Iapen

O governador Gladson Cameli anunciou, na noite desta quarta-feira (23), a nomeação de 68 novos servidores para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). A convocação integra os esforços do governo para reforçar o sistema prisional do estado e atender à demanda por mais efetivo nas unidades de segurança.

O anúncio foi feito durante agenda institucional, em que o governador destacou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da segurança pública e o fortalecimento das estruturas que garantem a ordem e o cumprimento da lei.

Os servidores nomeados passarão pelas etapas administrativas e de ambientação para atuação nas unidades do Iapen em Rio Branco.

