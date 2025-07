Governo do Acre confirma fuga de sete presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O Governo do Acre confirmou na noite do último sábado (19), a fuga de sete sete presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC). Em nota divulgada por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a gestão apontou que as identidades dos foragidos ainda estão sendo confirmadas.

Conforme noticiado pela ContilNet na última noite em primeira mão, a ocorrência aconteceu por volta das 18h, quando doze aprisionados do pavilhão E, foram surpreendidos pulando o muro da instituição, sendo três deles capturados.

“Todos os esforços da segurança pública estão sendo empregados na tentativa de recaptura”, afirma a nota assinada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Marcos Frank Costa.

Na ocasião, nenhum polícia penal ficou ferido. O uso de armas de fogo, entre outros métodos foram utilizados pelos agentes foram realizados para conter a invasão.

Com o acontecimento, 16 presos escaparam do Complexo em pouco mais de um mês. Em junho, nove fugiram da unidade prisional e até o último sábado, apenas um deles foi encontrado e levado de volta para o FOC.