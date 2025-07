Governo do Acre fortalece parcerias para infraestrutura e cultura

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue, nesta quarta-feira (23), fortalecendo a articulação com gestores municipais e instituições do estado para ampliar as frentes de trabalho em infraestrutura urbana e rural.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu o prefeito de Manoel Urbano, Raimundo Toscano Velozo, vereadores do município e representantes da Câmara Municipal de Senador Guiomard, além do secretário adjunto da Secretaria de Governo (Segov), Márcio Pereira, e chefe de Departamento da Segov, Marieldo Alves. Também participou das agendas o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

Durante a reunião com o prefeito Toscano e os vereadores de Manoel Urbano, as tratativas envolveram a pavimentação de vias urbanas e a manutenção de ramais estratégicos, como parte das ações da Operação Verão 2025.

“O apoio técnico do Deracre é fundamental para que possamos avançar em obras importantes para nossa população”, afirmou o prefeito Toscano.

Já na agenda com os vereadores de Senador Guiomard, realizada com apoio da Secretaria de Governo, foram apresentadas demandas voltadas à recuperação de ramais e à melhoria do acesso às comunidades.

“O Deracre tem atuado de forma integrada com os municípios. A união com o legislativo municipal e o apoio da Segov são essenciais para que possamos chegar mais longe e beneficiar quem mais precisa”, destacou Sula Ximenes.

O secretário adjunto da Segov, Márcio Pereira, reforçou o papel da articulação institucional. “Estamos aqui para ouvir os municípios e somar esforços com os órgãos do estado. Essa parceria é fundamental para atender as demandas da população com agilidade”, disse. O chefe de Departamento da Segov, Marieldo Alves, também destacou a importância da união de forças. “Quando prefeitura, Câmara e governo do estado caminham juntos, os resultados aparecem nas comunidades”, afirmou.

Infraestrutura para a cultura

A pauta da cultura também foi contemplada com a formalização de um termo de cooperação técnica entre o Deracre e a Fundação Elias Mansour, para a execução dos serviços de terraplanagem na área da futura Praça da Cultura, ao lado da Usina de Arte, em Rio Branco.

“A cultura também é um espaço de cidadania. O Deracre apoia iniciativas que promovam lazer e bem-estar, com infraestrutura que valorize os espaços públicos”, reforçou Sula Ximenes.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destacou a relevância da parceria.

“Essa nova praça vai fortalecer o acesso à arte e à cultura em nossa capital. A colaboração com o Deracre é essencial para garantir a base dessa transformação”, finalizou.

As ações reforçam o compromisso do Governo do Acre em promover o desenvolvimento dos municípios, com foco na melhoria da qualidade de vida da população acreana.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet