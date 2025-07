Governo do Acre injeta R$ 644 milhões na economia com salários e 13º antecipado

A economia acreana vai ganhar um reforço significativo nos próximos dias. O Governo do Estado confirmou que irá adiantar a primeira parcela do 13º salário e quitar o pagamento do mês de julho para os servidores estaduais — ativos e inativos. Juntos, os repasses somam R$ 644 milhões, sendo R$ 215 milhões apenas referentes ao 13º, previsto para cair na conta dos funcionários nesta sexta-feira (25), e os demais R$ 429 milhões relativos à folha regular de pagamento.

A expectativa é de que esse montante aumente o poder de compra da população, gere renda extra para as famílias e movimente setores como o comércio, os serviços e o turismo, especialmente com a aproximação da Expoacre 2025.

Apesar disso, a Prefeitura de Rio Branco ainda não confirmou se também fará a antecipação do 13º salário dos servidores municipais. Nos demais municípios do interior, a tendência é de que apenas o salário de julho seja garantido, sem previsão, por enquanto, de antecipações extras.