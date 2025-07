Governo do Acre lidera ranking nacional de desempenho nas redes sociais

O Governo do Acre alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de desempenho nas redes sociais, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (31) pelo portal especializado SocialMediaGov. A análise aponta os dez estados brasileiros que mais se destacaram em engajamento, alcance e presença digital no mês de julho.

O alcance evidencia a força da comunicação institucional da gestão acreana, que tem investido em estratégias para aproximar a gestão pública da população por meio das plataformas digitais.

Na segunda colocação ficou o Ceará, seguido por Amapá (3º), Santa Catarina (4º) e Rio Grande do Norte (5º), que também demonstraram bom desempenho nas redes.

O resultado foi comemorado pela gestão acreana como um reconhecimento da transparência, inovação e efetividade no uso das mídias sociais como canal direto com os cidadãos.