Governo do Acre vistoria pacote de obras que promete transformar Xapuri e Brasileia

O governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriaram nesta sexta-feira, 11, as obras da Ponte da Sibéria e da Estrada da Variante, em Xapuri, e da Orla do Rio Acre, em Brasileia. As obras em Xapuri estão na fase final e devem ser entregues ainda neste segundo semestre. A Orla, em Brasileia, está 30% concluída e tem previsão de entrega para o fim do ano.

Gladson destacou a geração de empregos e o impacto positivo na economia local, além de garantir o direito de ir e vir da população. “A Estrada da Variante era um sonho antigo, que agora será realidade, melhorando o acesso entre a BR-317 e Xapuri”, afirmou.

Sobre a Ponte da Sibéria, ele agradeceu ao senador Márcio Bittar e às equipes envolvidas. “Apesar das dificuldades, estamos próximos da conclusão para garantir a mobilidade da população”, disse.

Sula Ximenes destacou o avanço na contenção das margens do Rio Acre e a recuperação da área central de Brasileia, comprometida pela enchente. “O projeto vai garantir segurança, acessibilidade e áreas de lazer para a população”, afirmou.

A Ponte da Sibéria, com 90% concluída, terá 363 metros e beneficiará cerca de 20 mil moradores, com investimento de R$ 40 milhões do governo e emenda parlamentar. A Estrada da Variante, aguardada há mais de 30 anos, receberá pavimentação em 17,5 km, com investimento de R$ 24 milhões, e facilitará o escoamento da produção agrícola e o turismo.

Inspirada na Orla da Gameleira, a Orla do Rio Acre, em Brasileia, inclui contenção de barrancos, calçadão, ciclovia e quiosques, dividida em quatro etapas e com investimento total de R$ 18 milhões, entre recursos estaduais, federais e emenda parlamentar.

Confira a galeria: