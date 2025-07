Governo Federal assina contrato de concessão da BR-364 com investimento de R$ 10,2 bilhões

O Governo Federal oficializou nesta sexta-feira (18) a concessão da BR-364 em Rondônia. A empresa responsável pela execução do contrato será a Concessionária de Rodovia Nova 364 S.A., formada pelo consórcio 4UM/Opportunity, vencedor do leilão realizado em fevereiro deste ano. O trecho, que liga Porto Velho a Vilhena, terá obras iniciadas de forma imediata e contará com investimento total de R$ 10,23 bilhões ao longo de 30 anos.

Essa é a primeira concessão federal de rodovia em Rondônia. Ao todo, serão modernizados 686,7 quilômetros da BR-364, considerada uma via estratégica para o escoamento da produção agropecuária, a integração regional e a segurança viária. O contrato prevê duplicações, faixas adicionais, vias marginais, passarelas, pontos de ônibus e passagens de fauna.

Entre as obras previstas estão 107,5 km de duplicações, 190,5 km de faixas adicionais, 17,8 km de vias marginais, 24 passarelas, 90 pontos de ônibus e 24 passagens de fauna. A tarifa de pedágio foi fixada em R$ 0,19 por quilômetro, com desconto de 5% sobre a tarifa básica. A cobrança só começará após o cumprimento das exigências mínimas de segurança e conforto estabelecidas pela ANTT.

Antes mesmo da assinatura oficial do contrato, a concessionária já havia iniciado serviços emergenciais, como intervenções na ponte sobre o rio Candeias. As ações foram autorizadas pela ANTT para garantir condições adequadas de tráfego desde o início do processo.

Os estudos técnicos que embasaram o projeto foram realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aval do Ministério dos Transportes. A proposta passou por audiência pública e foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), garantindo transparência, participação social e conformidade regulatória.

A BR-364 é uma das principais rotas terrestres que ligam o Norte ao restante do país. Além de Rondônia, a rodovia conecta estados como Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão, sendo essencial para o desenvolvimento logístico e econômico da região.