Governo inova com criação de espaço de destaque para startups na Expoacre

Mais de 200 empresas que produzem itens inovadores, as chamadas startup, serão beneficiadas pela inédita iniciativa do governo do Estado, de criar um espaço exclusivo no Parque de Exposições Wildy Viana, ajustando os detalhes para que esse ramo do setor produtivo, maioria composto por pequenas empresas, tenha a devida visibilidade para apresentar e comercializar seus produtos desconhecidos pela maioria do público, podendo ter a visibilidade que a Expoacre proporciona.

Startup é uma empresa jovem, geralmente focada em tecnologia, que busca um modelo de negócios inovador e escalável para resolver um problema específico de forma eficiente.

Todas as questões relacionadas a proporcionar esse ambiente de negócios para essas empresas durante a feira foram tratadas em reunião realizada na tarde de sexta, 18, entre o secretário de Industria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, e a equipe do campos do Instituto Federal do Acre (Ifac), quando foi definido, inclusive, que o espaço das Startup será implantado nas proximidades da estrutura da Secretaria de Comunicação.

O Ifac é parceiro do governo do Estado dentro do sistema de inovação, ao passo que promove e apoia as startups, com iniciativas que somam nesse processo. Portanto, com participação ativa para ajudar a idealizar e a construir as agendas nesse novo espaço.

“O Ifac vai participar do stand do Ecossistema de inovação, organizado pela Seict, com o projeto de circuito de ciência, levando nosso planetário móvel para que as pessoas tenham a experiência de viver no sistema solar e no caso das startups, vamos estar indicando quais projetos vão participar”, ressaltou a pró-reitora de Pesquisa e Inovação do Ifac, Hérika Montilha.

Os ramos de atividade desse novo seguimento de empresas de Rio Branco são diversificados. Tem startup desenvolvendo uma bactéria que pode degradar o plástico. Outra desenvolvendo plantas em miniatura capaz de suprir a alimentação. Uma desenvolveu um spray que é uma película capaz de aumentar a vida das frutas e flores. Também uma que desenvolveu um produto fitoterápico a partir do sangue do dragão e uma que desenvolveu o tacacá em pó, no formato sachê, dentre tantas outras como a que desenvolveu um produto voltado para fazer purificação de água.

Assurbanípal Mesquita ressaltou que a reunião com o Ifac definiu iniciativas para que se tenha, pela primeira vez, um ambiente específico para apresentar as startups acreanas dentro da Feira.

“O governo do Estado está criando esse espaço específico, portanto, é fundamental saber dos próprios empreendedores sobre como desejam se apresentar, mostrar seus produtos, já que se trata de um novo segmento econômico que tem surgido no Acre. O governo está aqui cumprindo o seu papel, de criar esse ambiente para poder beneficiar esse setor produtivo”, disse.

A empresa de Nãnê Sorvetes é destaque em inovação, chamando a atenção do público para a novidade em produzir sorvetes naturais a base de frutas amazônicas, cascas de árvores e sementes. O sabor marcante promete sucesso junto ao público durante a feira.

Um produto totalmente natural, feito com frutas e essências da Amazônia, explica a empresária Izanelda Magalhãe. “As startups estão se transformando em indústrias e nós somos um desses casos. Nossa expectativa é que tenhamos bons resultados junto ao público da Expoacre”.

O empreendedor Daniel Filho destaca sua condição como empresa inovação, enquanto startup, produzindo tacacá instantâneo. Idéia e técnica desenvolvida a partir dos anseios das pessoas em poder degustar o tacacá de forma prática, já tendo o pacote em casa, bastando apenas dissolvê-lo em água quente.

A ideia vem agradando tanto o público que o empreendedor já começou a produzir também o açaí em pó, o cupuaçu e outros produtos, como o tucupi em pó apimentado. “Agora, com essa iniciativa do Estado em garantir um espaço de destaque para gente no parque de exposições, para que a população do Acre, de outros estados e até de outros países conheçam e passem a consumir é muito animador”.