Governo Lula destina R$ 3,2 milhões ao Acre para fortalecer a saúde básica; veja quanto cada município recebeu

O Ministério da Saúde destinou mais de R$ 3,2 milhões ao estado do Acre como parte da assistência financeira complementar destinada ao custeio da atenção primária à saúde. Os valores correspondem à parcela do mês de junho de 2025 e foram oficializados por meio da Portaria GM/MS nº 7.350, publicada nesta terça-feira, 1º de julho.

O montante total, de R$ 3.221.664,04, foi dividido entre o governo estadual e os 22 municípios acreanos, conforme prevê o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 2017. A medida tem como objetivo reforçar a estrutura dos serviços básicos de saúde e garantir maior acesso da população aos atendimentos da rede pública.

O maior repasse foi feito ao governo do Estado, que recebeu R$ 2.336.911,25. Já entre os municípios, os valores variaram conforme o porte populacional e a demanda local. Cruzeiro do Sul liderou a lista com R$ 247.396,67, seguido por Sena Madureira (R$ 85.609,90) e Epitaciolândia (R$ 81.108,19).

Outras cidades também receberam repasses significativos, como Rodrigues Alves (R$ 68.716,12), Mâncio Lima (R$ 63.297,15) e Santa Rosa do Purus (R$ 60.016,17). Na outra ponta, os menores valores foram destinados a municípios de pequeno porte, como Jordão, que recebeu R$ 1.272,72, Manoel Urbano (R$ 2.087,75) e Marechal Thaumaturgo (R$ 8.823,26).

A portaria foi assinada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e reforça o compromisso do governo federal com a manutenção e a expansão dos serviços de saúde nos estados e municípios.

