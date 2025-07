Governo Lula e China dão início a projeto de ferrovia que ligará o Acre ao Peru

O Governo Federal autorizou nesta segunda-feira (7) o início dos estudos para implantação de uma ferrovia que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, com rota passando pelo Acre. O projeto prevê a criação de um corredor ferroviário internacional que conectará Rio Branco (AC) ao porto de Chancay, no Peru.

A proposta, considerada estratégica para ampliar as exportações brasileiras para a Ásia, será desenvolvida em parceria com a China. Um memorando de entendimento foi assinado entre a estatal brasileira Infra S.A e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico da China Railway, dando início à fase de planejamento técnico do traçado.

A ferrovia deve sair do Pacífico, atravessar o território peruano até a capital acreana, Rio Branco, seguir por Rondônia e alcançar o Mato Grosso, criando uma nova rota bioceânica para o escoamento de produtos brasileiros.

Segundo o Ministério dos Transportes, essa rota poderá reposicionar o Brasil no cenário do comércio internacional, especialmente no setor agrícola, ao oferecer um caminho mais curto e eficiente até os mercados asiáticos.

“A construção dessa ligação ferroviária representa um avanço logístico com potencial de transformar o modelo de exportação do país”, destacou o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, durante a cerimônia de assinatura.