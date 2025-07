Governo publica dezenas de exonerações e nomeações no Diário Oficial; veja lista completa

O governador Gladson Camelí assinou nesta terça-feira (15) um novo pacote de mudanças no quadro funcional do governo, publicadas no Diário Oficial do Estado. As alterações envolvem exonerações, nomeações, cessões e mudanças de lotação em diferentes órgãos, com destaque para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que concentrou a maioria das movimentações.

Na Sesacre, foram formalizadas exonerações de servidores do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento. A pasta também recebeu novas nomeações para o mesmo grupo funcional. Ainda no setor de saúde, servidores foram cedidos para prestar serviços ao Município de Santa Rosa do Purus.

Além da saúde, também houve exonerações na Polícia Civil, na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e no Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Entre as cessões publicadas, consta ainda o deslocamento de servidores da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) para a Assembleia Legislativa. Também houve alteração de lotação de servidores da Secretaria Estadual de Educação (SEE) para o Instituto de Meio Ambiente.

A lista completa com os nomes dos servidores e atos detalhados pode ser consultada abaixo:

https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2025/07/Exoneracao-e-nomeacao-15072025.pdf