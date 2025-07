Governo publica resultado provisório de processo seletivo para estagiários

O Governo do Acre publicou nesta quarta-feira (16), a lista de classificação provisória do processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de estagiários que atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual. A seleção é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a empresa Lidera Educação Desenvolvimento Social Ltda – Lidera Estágios, responsável pela organização do certame.

A relação preliminar dos classificados já está disponível para consulta. De acordo com o cronograma previsto no edital, os candidatos que desejarem contestar o resultado têm entre os dias 16 e 21 de julho de 2025 para apresentar recursos. As contestações devem ser encaminhadas exclusivamente por e-mail, para o endereço: [email protected].

A convocação dos estudantes aprovados ocorrerá conforme a necessidade de cada secretaria, autarquia ou fundação da administração estadual. Os estagiários serão alocados em setores compatíveis com sua área de formação, onde atuarão sob supervisão técnica, com o objetivo de contribuir tanto para sua qualificação profissional quanto para o funcionamento da gestão pública.