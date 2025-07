Governo publica retificações e reabre prazos de recursos para concurso da Educação; entenda

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou nesta segunda-feira (28) novas atualizações sobre o concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, destinado ao preenchimento de cargos na rede estadual de ensino.

As informações constam nos Editais nº 023, 024 e 025/2025, e incluem retificações nos gabaritos definitivos das provas objetivas, republicação dos resultados provisórios das provas objetivas e discursivas, além da reabertura dos prazos para interposição de recursos por parte dos candidatos.

De acordo com o Edital nº 023/2025, a banca organizadora Instituto Nosso Rumo promoveu a anulação de questões e correção de alternativas em diversas provas, em cumprimento a decisões judiciais referentes aos mandados de segurança nº 1001271-52.2025.8.01.0000 e nº 0702366-87.2025.8.01.0002. As mudanças afetam candidatos aos cargos de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2), Professor P2 nas disciplinas de Arte, Biologia, Geografia, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Matemática, Sociologia, Braile e Libras. Os novos gabaritos definitivos estão disponíveis no site www.nossorumo.org.br.

Já o Edital nº 024/2025 trata da republicação do resultado provisório das provas objetivas, com nova oportunidade para apresentação de recursos. O Edital nº 025/2025, por sua vez, aborda a republicação do resultado provisório das provas discursivas, também com reabertura do prazo para contestação.

VEJA TAMBÉM: Cronograma concurso educação

Conforme as normas do concurso, as provas discursivas foram corrigidas apenas para os candidatos que se classificaram nas provas objetivas, seguindo os critérios do edital. A organização ressalta que a classificação provisória não garante aprovação final.

Os candidatos interessados em recorrer do resultado provisório da prova discursiva devem apresentar o recurso entre 8h do dia 29 de julho e 21h59 do dia 30 de julho de 2025 (horário de Rio Branco/AC), exclusivamente pela aba “Recursos” no site do Instituto Nosso Rumo.

Recursos enviados fora desse novo prazo, como os protocolados entre os dias 16 e 17 de junho, foram desconsiderados pela banca.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, das 7h às 15h (horário do Acre), ou pelo site oficial.